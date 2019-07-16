Два турецких гранда поспорят за трансферную цель "Локомотива"
У полузащитника сборной Нидерландов Лероя Фера есть три варианта продолжения карьеры.
Ранее стало известно об интересе к 29-летнему футболисту со стороны "Локомотива". Также на него претендуют два турецких клуба. По информации Fanatik, речь идёт о "Бешикташе" и "Истанбуле".
Хавбек является свободным агентом и может присоединиться к новой команде совершенно бесплатно.
Последним местом работы голландца был "Суонси", где он провёл 3,5 сезона. В его активе 101 матч в составе "лебедей", 10 забитых мячей и 11 ассистов.
За сборную Нидерландов Фер провёл 11 игр и отличился 1 голом. Его рыночная стоимость - 6 миллионов евро.
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