Два турецких клуба нацелились на форварда киевского "Динамо"
Нападающий киевского "Динамо" Артём Кравец попал в сферу интересов двух турецких клубов, сообщает Fotomac.
По информации источника, украинского нападающего хотят подписать "Фенербахче" и "Бешикташ".
Стоит отметить, что прошлый сезон Кравец провёл на правах аренды в "Гранаде".
Трансферное окно в Турции открыто до 8 сентября.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|3
|9
|2
|Бешикташ
|3
|7
|3
|Акхисар Беледийе ГС
|3
|7
|4
|Истанбул ББ
|3
|6
|5
|Карабюкспор
|3
|5
|6
|Фенербахче
|3
|5
|7
|Касимпаса
|3
|4
|8
|Трабзонспор
|3
|4
|9
|Гёзтепе АС Измир
|3
|4
|10
|Малатия Беледийеспор
|3
|4
|11
|Кайсериспор
|3
|4
|12
|Коньяспор
|3
|3
|13
|Бурсаспор
|3
|3
|14
|Сивасспор
|3
|3
|15
|Антальяспор
|3
|2
|16
|Аланьяспор
|3
|1
|17
|Османлыспор
|3
|1
|18
|Генчлербирлиги
|3
|1