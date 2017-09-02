Два турецких клуба нацелились на форварда киевского "Динамо"

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Два турецких клуба нацелились на форварда киевского "Динамо"

Нападающий киевского "Динамо" Артём Кравец попал в сферу интересов двух турецких клубов, сообщает Fotomac.

По информации источника, украинского нападающего хотят подписать "Фенербахче" и "Бешикташ".

Стоит отметить, что прошлый сезон Кравец провёл на правах аренды в "Гранаде".

Трансферное окно в Турции открыто до 8 сентября. 

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