Два турецких клуба ведут борьбу за Оздоева

У полузащитника питерского "Зенита" Магомеда Оздоева есть два варианта трудоустройства в Турции.

Сообщается, об интересе к 27-летнему россиянину со стороны "Фенербахче" и "Трабзонспора".

Эту информацию косвенно подтвердил агент футболиста Анзор Гаргаев.

"Интерес к Оздоеву со стороны разных команд реально существует. Называть конкретные клубы будет неэтично. Но я могу точно сказать, что сейчас Магомед никуда не собирается уезжать. Он чувствует доверие от своего нынешнего клуба, его полностью устраивают тренерский штаб и коллектив.

Его главная задача - продолжать прогрессировать, помогать "Зениту" и стабильно играть, чтобы в составе сборной России выступить на Чемпионате Европы. У Магомеда ещё действует двухлетний контракт с сине-бело-голубыми, и он намерен отработать его с максимальной отдачей", - сказал агент.

В текущем сезоне Оздоев сыграл за "Зенит" 24 матча, забил 4 гола и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 7 миллионов евро.

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