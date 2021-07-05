Два турецких топ-клуба поборются за Ярмоленко

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Два турецких топ-клуба поборются за Ярмоленко

Фото: инстаграм Андрея Ярмоленко/Автор неизвестен

Стамбульские гранды "Галатасарай" и "Фенербахче" проявляют интерес к украинскому нападающему лондонского "Вест Хэма" Андрею Ярмоленко, сообщает Haber365.

По сведениям источника, турецкий клубы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Галатасарай" предлагает Ярмоленко зарплату в размере 2,5 миллионов евро в год, а "Фенербахче" - на 500 тысяч евро больше.

В минувшем сезоне 31-летний Ярмоленко провел за "Вест Хэм" 24 поединка во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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