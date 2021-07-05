Два турецких топ-клуба поборются за Ярмоленко
Фото: инстаграм Андрея Ярмоленко/Автор неизвестен
Стамбульские гранды "Галатасарай" и "Фенербахче" проявляют интерес к украинскому нападающему лондонского "Вест Хэма" Андрею Ярмоленко, сообщает Haber365.
По сведениям источника, турецкий клубы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Галатасарай" предлагает Ярмоленко зарплату в размере 2,5 миллионов евро в год, а "Фенербахче" - на 500 тысяч евро больше.
В минувшем сезоне 31-летний Ярмоленко провел за "Вест Хэм" 24 поединка во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Ярмоленко направит бонусы за Евро-2020 на благотворительность. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Атлетико" показал форму на следующий сезон
-
"Сельта" усилилась форвардом сборной Аргентины
-
Два турецких топ-клуба поборются за Ярмоленко
-
Владелец "Наполи" высказался о возможном уходе Инсинье
-
Роналду близок к продлению контракта с "Ювентусом"
-
Федун высказался о будущем Крала в "Спартаке"
-
Мостовой ярко высказался о возможном назначении Тедеско в сборную России
-
"Спартак" одержал первую победу под руководством Руя Витории
-
Федун рассказал, почему Тиль не заиграл в "Спартаке"
-
Анелька дал совет Мбаппе относительно дальнейшей карьере
-
"Аталанта" может надолго потерять Малиновского
-
Кирилл Комбаров завершил карьеру и получил должность в клубе РПЛ
-
Венгер предложил радикальную реформу чемпионатов мира
-
Мухин получил в ЦСКА игровой номер легенды "армейцев" (фото)
-
Гендузи объявил об уходе из "Арсенала"
-
Федун выступил за увольнение Черчесова из сборной России
-
Опубликована символическая сборная 1/4 финала Евро-2020 по версии WhoScored
-
Гагнидзе прокомментировал свой переход в "Динамо"
-
"Ренн" назвал "Манчестер Юнайтед" стоимость Камавинга
-
Рибери определился со своим будущим
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18