Два удаления и автогол в концовке матча: "Олимпик" дожал "Звезду"

В рамках 13-го тура чемпионата Украины "Олимпик" одолел "Звезду". Стоит отметить, что гости заканчивали матч вдевятером, а единственный и решающий гол в поединке был забит хавбеком кропивницкой команды Павлом Полегенько, который отправил мяч в свои ворота.

"Олимпик" - "Звезда" - 1:0

Гол: Полегенько, 89 (автогол) - 1:0.

"Олимпик": Махарадзе, Лукьянчук (Мигунов, 64), Кравченко, Шабанов, Федорив, Богданов, Брикнер (Иллой-Айет, 22), Шестаков, Сондей, Моха, Биленький (Приемов, 46).

"Звезда": Паст, Маткобожик, Качараба, Ковалев, Полегенько, Дрышлюк (Аверьянов, 77), Драченко (Кондраков, 90), Цюпа, Чичиков (Загальский, 86), Петров, Фаворов.

Удаления: Ковалев (38), Фаворов (59).

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