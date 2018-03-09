Два удаления и дебютный гол Дзюбы: тульский "Арсенал" обыграл "Амкар"

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Два удаления и дебютный гол Дзюбы: тульский "Арсенал" обыграл "Амкар"

В рамках 22-го тура чемпионата России тульский "Арсенал" в гостях победил "Амкар" со счётом 2:0. Стоит отметить, что пермяки доигрывали матч вдевятером, а в составе "канониров" солировал Артём Дзюба, на счету которого гол и результативная передача.

"Амкар" – "Арсенал Тула" - 0:2

Голы: Дзюба, 11 - 0:1, Ткачев, 83 - 0:2.

"Амкар": Хомич, Милькович, Занев, Сиваков, Белоруков, Эззатоллахи (Огуде, 74), Браун Форбс (Бодул, 61), Рязанцев (Мельников, 80), Гащенков, Идову, Оланаре.

"Арсенал Тула": Левашов, Сунзу, Григалава (Альварес, 5), Беляев, Комбаров, Ткачев, Чаушич, Горбатенко, Кангва (Шевченко, 87), Дзюба, Джорджевич (Берхамов, 78).

Удаления: Огуде (76), Белоруков (80).

Не пропустите: Дзюба забил первый гол за "Арсенал". | http://soccernews.ru

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