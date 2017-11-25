Два удаления и гол на последних минутах: "Эйбар" взял верх над "Алавесом"

В рамках 13-го тура испанской Примеры "Эйбар" в гостях переиграл "Алавес" со счётом 2:1.

"Алавес" – "Эйбар" - 1:2

Голы: Жордан, 33 - 0:1, Шарлес, 69 - 0:2, Бурги, 90 - 1:2.

"Алавес": Пачеко, Эли, Дуарте, Руано (Вигарай, 8), Марипан, Ибаи Гомес, Ману Гарсия, Пина (Мунир, 66), Мубарак, Сантос, Собрино (Бурги, 59).

"Эйбар": Дмитрович, Арбилья, Жунка, Капа, Паулу Оливейра, Иван Алехо (Пенья, 77), Жордан, Дани Гарсия, Инуи (Саррьеги, 86), Шарлес, Энрик (Кике, 90).

Удаления: Сантос (45), Шарлес (83).

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