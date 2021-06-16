Два украинца претендуют на награду Golden Boy

1 Теги илья забарныйанатолий трубинпедриэдуардо камавингамэйсон гринвуд

Два украинца претендуют на награду Golden Boy

Фото: инстаграм "Динамо" Киев/Автор неизвестен

Итальянский портал Tuttosport назвал список футболистов, которые претендуют на награду Golden Boy, которая вручается лучшему молодому игроку по итогам сезона.

В списке претендентов не оказалось ни одного россиянина, но при этом в него попали двое украинцев - вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин и защитник "Динамо" Илья Забарный.

Также на награду претендуют такие известные футболисты, как: Мэйсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед"), Эдуардо Камавинга ("Ренн"), Билли Гилмор ("Челси"), Букайо Сака ("Арсенал"), Джуд Беллингэм и Джованни Рейна (оба — "Боруссия" Дортмунд), Педри ("Барселона"), Родриго Гоэс ("Реал") и другие.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Ахахх,каким боком здесь Родриго оказался?

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