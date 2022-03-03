Два украинских футболиста покинули "Торпедо"

Пресс-служба московского "Торпедо" на официальном сайте объявила об уходе украинских футболистов - полузащитника Андрея Кравчука и защитника Александра Каплиенко.

Сообщается, что оба игрока покинули клуб по семейным обстоятельствам.

Кравчук и Каплиенко выступали за "Торпедо" с начала 2021 года.

23-летний Кравчук провел за "Торпедо" 35 матчей и отдал три голевые передачи. На счету 25-летнего Каплиенко один гол и две результативные передачи в 20 поединках.

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