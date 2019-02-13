Два в одном: Неймар предстал в ярком супергеройском образе (фото)

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Два в одном: Неймар предстал в ярком супергеройском образе (фото)

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар опубликовал в своем Instagram картину, на которой он изображен в образе Бэтмена и Джокера и одет в футболку сборной Бразилии.

"Шшшшш....", - написал бразилец.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shhh ☝

Публикация от EneJota neymarjr (@neymarjr)

Напомним, что в данный момент форвард восстанавливается после перелом пятой плюсневой кости правой ноги. Возвращение футболиста в строй ожидается не раньше апреля.

В нынешнем сезоне 26-летний Неймар провел за ПСЖ 23 матча во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал 11 голевых пасов. 

Не пропустите: Неймар назвал 12-го игрока ПСЖ. | http://soccernews.ru

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