Два в одном: Неймар предстал в ярком супергеройском образе (фото)

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар опубликовал в своем Instagram картину, на которой он изображен в образе Бэтмена и Джокера и одет в футболку сборной Бразилии.

"Шшшшш....", - написал бразилец.

Напомним, что в данный момент форвард восстанавливается после перелом пятой плюсневой кости правой ноги. Возвращение футболиста в строй ожидается не раньше апреля.

В нынешнем сезоне 26-летний Неймар провел за ПСЖ 23 матча во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал 11 голевых пасов.

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