Два в первом, три во втором: "Наполи" громит на Сардинии "Кальяри"

Заключительный матч 26-го тура итальянской Серии А проходил на Сардинии, куда пожаловал лидер чемпионата. "Наполи" гостил у "Кальяри" и в случае победы имел возможность оторваться от преследовавшего его "Ювентуса" на четыре пункта. Однако очки нужны были и "островитянам", которые пока еще находятся не так далеко от зоны вылета.

Маурицио Сарри нисколько не удивил стартовым составом, выпустив сильнейших на данный момент игроков своей команды. А вот его коллега уругваец Диего Лопес преподнес сюрприз, отдав место на острие атаки северокорейскому исполнителю Кван Сон Хану. Именно этот азиатский футболист и стал заводилой выпадов у "красно-синих" в первом тайме.

Впрочем, первая опасная атака хозяев поля случилась без участия Хана. На 6-й минуте Фараго с левого фланга выполнил отличный навес в штрафную, там Паволетти выиграл верховую борьбу, но пробил головой не сильно, и Рейне не составило труда в падении накрыть мяч.

Гости ответили на исходе четверти часа игры. Заработали угловой неаполитанцы, Руй выполнил подачу на ближнюю штангу, где от защитника мяч отскочил точно к Мертенсу, а тот в падении пробил с пары метров, но мимо дальнего угла ворот.

А затем едва не получил шанс открыть счет в матче Кван Сон Хан, который постоянно держал в напряжении оборону "Наполи". В два паса "островитяне" пытались вывести на ворота северокорейского игрока, но того совсем немного опередил голкипер команды гостей. Вскоре напомнил о себе Паволетти, боровшись с Рейна за верховой мяч, но все же уступил единоборство вратарю.

И тут, достаточно неожиданно, команда Маурицио Сарри открыла счет. Мертенс оказался на позиции Кальехона на правом фланге, откуда выдал прострел в штрафную на Хосе, а тот в касание пробил точно под дальнюю штангу – 0:1.

Хозяева поля неплохо отреагировали на пропущенный гол, продолжая активно играть впереди. Однако опыт и класс игроков "Наполи" сказался до перерыва еще раз. На этот раз выпад гостей развивался двумя темпами, и во втором случае прострел Кальехона оказался результативным. Мертенсу оставалось сыграть на опережение и подсечь мяч над Краньо, что Дрис и сделал – 0:2. Вот так буквально из ничего команда Маурицио Сарри обозначила свой перевес по итогам первого тайма.

И если в перерыве у болельщиков "островитян" еще теплилась надежда на интригу, то Марек Гамшик развеял ее на исходе часа игры. Подключился к атаке капитан неаполитанцев, получив пас на входе в штрафную от Мертенса, и ударом левой положил мяч в ближнюю девятку – 0:3. К слову, до этого счет мог увеличивать сам Мертенс, но после паса от Инсинье Дрис не смог реализовать выход на ворота.

Игра была сделана и хозяева поля откровенно сникли. Не помогли "Кальяри" и три замены, которые были проведены в течение 15 минут. Более того, периодические выпады гостей несли угрозу воротам "красно-синих". Так на 72-й минуте удар Инсинье из пределов штрафной был прерван рукой Кастана. Арбитр матча принял решение назначить пенальти, хотя защитник "островитян", казалось, успел прижать руку к корпусу. Сам Инсинье и пробил пенальти – 0:4.

Точку же в матче поставил Марио Руй. На 89-й минуте Зелиньски ушел от соперника перед чужой штрафной, после чего получил удар по опорной ноге – штрафной. К мячу подошел португальский защитник неаполитанцев и как рукой перебросил мяч через стенку, направив снаряд точно в девятку – 0:5.

"Наполи" уверенно, без больших усилий добывает очередные три очка, доведя победную серию в чемпионате до 10 игр.

"Кальяри" – "Наполи" – 0:5

Голы: Кальехон, 29 – 0:1. Мертенс, 42 – 0:2. Гамшик, 61 – 0:3. Инсинье, 73 – 0:4. Руй, 90 – 0:5.

"Кальяри": Краньо, Романья, Чеппители, Кастан, Ликояннис, Барелла (Дейола, 77), Падоин (Ионице, 59), Фараго, Педро, Паволетти, Кван Сон Хан (Коссу, 62).

"Наполи": Рейна, Хюсай (Маджо, 73), Альбиоль, Кулибали, Руй, Аллан, Жоржиньо (Диавара, 75), Гамшик, Кальехон, Инсинье, Мертенс (Зелиньски, 64).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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