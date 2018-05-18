Два важных игрока "Вильярреала" пропустят матч с "Реалом"
Два важных игрока "Вильярреала" пропустят матч 38-го тура испанской Примеры против "Реала".
Так, вне заявки "жёлтой субмарины" на поединок со "сливочными" оказались основной вратарь команды Серхио Асенхо и её лучший бомбардир Карлос Бакка.
Напомним, что матч "Вильярреал" - "Реал" состоится в субботу в 21:45 по московскому времени.
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|Команда
|М
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|1
|Барселона
|37
|90
|2
|Атлетико Мадрид
|37
|78
|3
|Реал Мадрид
|37
|75
|4
|Валенсия
|37
|70
|5
|Вильярреал
|37
|60
|6
|Бетис
|37
|60
|7
|Севилья
|37
|55
|8
|Хетафе
|37
|52
|9
|Эйбар
|37
|50
|10
|Реал Сосьедад
|37
|49
|11
|Сельта Виго
|38
|49
|12
|Жирона
|37
|48
|13
|Алавес
|37
|47
|14
|Эспаньол
|37
|46
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|37
|43
|17
|Леганес
|37
|40
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|37
|29
|19
|Лас Пальмас
|37
|22
|20
|Малага
|37
|20