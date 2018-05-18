Два важных игрока "Вильярреала" пропустят матч с "Реалом"

Два важных игрока "Вильярреала" пропустят матч 38-го тура испанской Примеры против "Реала".

Так, вне заявки "жёлтой субмарины" на поединок со "сливочными" оказались основной вратарь команды Серхио Асенхо и её лучший бомбардир Карлос Бакка.

Напомним, что матч "Вильярреал" - "Реал" состоится в субботу в 21:45 по московскому времени.

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