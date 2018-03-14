Два ведущих игрока "Барселоны" выступают против возможного прихода Неймара

В последнее время все чаще появляются слухи о желании форварда французского ПСЖ Неймара вернуться в Ла Лигу - мадридский "Реал" или каталонскую "Барселону".

Однако, как информирует испанская пресса, в стане "сине-гранатовых" не все ждут 26-летнего нападающего с распростертыми объятиями. Так, если Жерар Пике, Луис Суарес и Лионель Месси были бы рады воссоединиться с бразильцем, то Андрес Иньеста и Серхио Бускетс считают, что клубу не стоит тратиться на игрока, который ранее уже поставил в трудное положение команду, перебравшись в Париж перед стартом текущего сезона.

Напомним, в "Барселоне" назревает конфликт из-за Неймара. | soccernews.ru