Два ведущих игрока "Челси" готовы вести переговоры с "Барселоной"

Теги челсивиллианэден азарбарселона

Два ведущих игрока "Челси" готовы вести переговоры с "Барселоной"Сразу два ведущих игрока лондонского "Челси" готовы вести переговоры с каталонской "Барселоной" относительно своего возможного переезда на "Камп Ноу".

Так, по сведениям sport.es, обсудить свои потенциальные переходы в стан "сине-гранатовых" не против вингеры "аристократов" Эден Азар и Виллиан. О своем решении бельгиец и бразилец уже уведомили каталонский гранд.

Напомним,  "Челси" предложил своего игрока "Реалу". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Снова в Одессе: "Шахтер" и "Динамо" разыграют Суперкубок Украины

Снова в Одессе: "Шахтер" и "Динамо" разыграют Суперкубок Украины

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов