Два ведущих игрока "Челси" готовы вести переговоры с "Барселоной"

Сразу два ведущих игрока лондонского "Челси" готовы вести переговоры с каталонской "Барселоной" относительно своего возможного переезда на "Камп Ноу".

Так, по сведениям sport.es, обсудить свои потенциальные переходы в стан "сине-гранатовых" не против вингеры "аристократов" Эден Азар и Виллиан. О своем решении бельгиец и бразилец уже уведомили каталонский гранд.

Напомним, "Челси" предложил своего игрока "Реалу". | soccernews.ru