Два ведущих игрока сборной Хорватии пропустили тренировку своей команды

Два ведущих игрока сборной Хорватии пропустили сегодняшнюю тренировку своей команды, информирует sport24.ru.

Так, по сведениям источника, отдельно от партнеров на вторничном занятии работали защитник Иван Стринич и полузащитник Матео Ковачич. Первый испытывает проблемы с приводящей мышцей бедра, а второй - с плечом.

Матч 1/4 финала ЧМ против России "клетчатые" сыграют в субботу, 7-го июля.

Напомним, Малафеев оценил силу хорватов. | soccernews.ru