Два вида на спорные действия Роналду в игре с Ираном из Мадрида и Барселоны
Во вчерашнем матче против сборной Ирана капитан национальной команды Португалии Криштиану Роналду отметился нарушением правил против игрока соперников Мортеза Пурлиганджи, за которое он получил предупреждение.
Вот как увидели действия пятикратного обладателя "Золотого мяча" фанаты из Мадрида и Барселоны:
Напомним, Роналду вошел в историю сборной Португалии со знаком минус. | soccernews.ru
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|О
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