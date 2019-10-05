Два защитника ЦСКА пропустят матч с "Ростовом"
Московский ЦСКА испытывает кадровые проблемы в обороне в преддверии матча 12-го тура РПЛ против "Ростова".
Как сообщают российские СМИ, защитники Игорь Дивеев и Хердур Магнуссон не успеют восстановиться после травм к ближайшей игре, поэтому пропустят её.
Напомним, что матч ЦСКА - "Ростов" состоится в воскресенье в 16:30 по московскому времени.
У Дивеева медицинский штаб армейцев диагностировал повреждение одной из мышц правого бедра, а у Магнуссона - травму капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава.
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