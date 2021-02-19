Два защитника "Наполи" вылечились от коронавируса

"Наполи" сообщил о выздоровлении двух футболистов от коронавирусной инфекции.

Победили COVID-19 защитники Калиду Кулибали и Фаузи Гулам. В ближайшее время они вернутся к тренировкам в общей группе.

Клуб объявил о заболевании сенегальца и алжирца 5 февраля, то есть они отсутствовали ровно две недели.

"Наполи" занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, набрав 40 очков в 21 туре.

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