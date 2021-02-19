Два защитника "Наполи" вылечились от коронавируса

Теги наполикалиду кулибалифаузи гуламкоронавирус

Два защитника "Наполи" вылечились от коронавируса

"Наполи" сообщил о выздоровлении двух футболистов от коронавирусной инфекции.

Победили COVID-19 защитники Калиду Кулибали и Фаузи Гулам. В ближайшее время они вернутся к тренировкам в общей группе.

Клуб объявил о заболевании сенегальца и алжирца 5 февраля, то есть они отсутствовали ровно две недели.

"Наполи" занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, набрав 40 очков в 21 туре.

Не пропустите: "Наполи" поспорит за вингера "Реала". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

9 игроков "Реала" пропустят матч с "Вальядолидом", в заявку внесены 5 воспитанников из "Кастильи"

9 игроков "Реала" пропустят матч с "Вальядолидом", в заявку внесены 5 воспитанников из "Кастильи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов