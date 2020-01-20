Два защитника "Ньюкасла" выбыли до конца сезона из-за травм

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Два защитника "Ньюкасла" выбыли до конца сезона из-за травм

Два футболиста "Ньюкасла" из-за повреждений пропустят остаток сезона. Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

У Йетро Виллемса диагностирован разрыв крестообразной связки. Для восстановления потребуется около полугода. Отметим, что футболист играет в клубе на правах аренды.

Также до конца сезона выбыл Пол Дамметт. У игрока повреждение сухожилия.

После 23 туров АПЛ "Ньюкасл" занимает 12 место в турнирной таблице.

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