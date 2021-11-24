Два журналиста были задержаны в Катаре. Они освещали условия, в которых строят объекты к ЧМ-2022

Фото: инстаграм ФИФА/Автор неизвестен

Два журналиста Норвежской вещательной корпорации (NRK) были задержаны в Катаре при выезде из страны, сообщает Verdens Gang.

По информации источника, Халвор Экеланд (репортер) и Локман Горбани (фотограф) были на редакционном задании, в ходе которого освещали темы политики в спорте и условия труда и жизни рабочих-мигрантов, работающих на строительстве объектов ЧМ-2022. Также, они взяли интервью у человека, который ответственен за проведение ЧМ-2022.

Сообщается, что журналистов арестовали около полуночи в ночь с воскресенья на понедельник, они были освобождены утром вторника. Сейчас оба мужчины, которые были задержаны на 32 часа, уже вернулись в Норвегию. Однако у журналистов отняли телефоны, компьютеры, фотоаппаратуру и отснятые материалы.

Власти Катара прокомментировали эту ситуацию сказал, что журналисты были задержаны за незаконное проникновение на частную территорию и съемку без разрешения.

Генеральный директор NRK Тор Гьермунд Эриксен сказал о ситуации следующее: "Нельзя препятствовать средствам массовой информации заниматься свободной и независимой журналистикой на одном из крупнейших мировых спортивных мероприятий. Мы решим, как будем решать этот вопрос с ФИФА".

Норвежская газета Verdens Gang запросила у ФИФА комментарий по ситуации, но не получила ответа.

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