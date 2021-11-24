Два журналиста были задержаны в Катаре. Они освещали условия, в которых строят объекты к ЧМ-2022
Фото: инстаграм ФИФА/Автор неизвестен
Два журналиста Норвежской вещательной корпорации (NRK) были задержаны в Катаре при выезде из страны, сообщает Verdens Gang.
По информации источника, Халвор Экеланд (репортер) и Локман Горбани (фотограф) были на редакционном задании, в ходе которого освещали темы политики в спорте и условия труда и жизни рабочих-мигрантов, работающих на строительстве объектов ЧМ-2022. Также, они взяли интервью у человека, который ответственен за проведение ЧМ-2022.
Сообщается, что журналистов арестовали около полуночи в ночь с воскресенья на понедельник, они были освобождены утром вторника. Сейчас оба мужчины, которые были задержаны на 32 часа, уже вернулись в Норвегию. Однако у журналистов отняли телефоны, компьютеры, фотоаппаратуру и отснятые материалы.
Власти Катара прокомментировали эту ситуацию сказал, что журналисты были задержаны за незаконное проникновение на частную территорию и съемку без разрешения.
Генеральный директор NRK Тор Гьермунд Эриксен сказал о ситуации следующее: "Нельзя препятствовать средствам массовой информации заниматься свободной и независимой журналистикой на одном из крупнейших мировых спортивных мероприятий. Мы решим, как будем решать этот вопрос с ФИФА".
Норвежская газета Verdens Gang запросила у ФИФА комментарий по ситуации, но не получила ответа.
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|Группа A
|М
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|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3