Двадцать четвертый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 7 июля
Сегодня на Чемпионате Мира будут сыграны первые две игры четвертьфинала - третьего полуфиналиста в Самаре определят сборные Англии и Швеции, а за последнюю путевку в следующий раунд плей-офф в Сочи поборются национальные команды Хорватии и России. Превью к этим играм уже есть на нашем сайте:
Пока же есть еще время до их начала предлагаем ознакомиться с главными событиями, которые им предшествовали. Так:
Сборная России обратилась к болельщикам перед матчем с Хорватией
Ракитич: "В матче с Россией постараемся насладиться игрой и сыграть на победу"
Мэр Сочи: "Ливень не затронул стадион, матчу Россия - Хорватия ничто не угрожает"
Тренер Хорватии рассказал о плане на матч с Россией
Российские банки списали долг крупнейшей хорватской компании перед матчем Россия - Хорватия
Сборная России готовится к матчу с Хорватией на "Парк Арене": опубликованы фото
На клубном уровне уже сегодня могут быть закрыты трансферы:
Марио Балотелли из "Ниццы" в "Марсель"
Антонио Адана из "Бетиса" в "Атлетико"
Николы Калинича из "Милана" в "Атлетико"
Хатема Бен Арфа из ПСЖ в "Севилью"
Ашрафа Хакими из "Реала" в дортмундскую "Боруссию"
Альваро Одриосолы из "Реала Сосьедад" в "Реал"
Джанлуиджи Буффона из "Ювентуса" в ПСЖ
Криштиану Роналду из "Реала" в "Ювентус"
Желсона Мартинша из лиссабонского "Спортинга" в "Атлетико"
Алекса Сандро из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед"
Клемана Лангле из "Севильи" в "Барселону"
Симоне Дзадза из "Валенсии" в "Милан"
Также предлагаем попробовать свои силы в турнире прогнозов. | soccernews.ru
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