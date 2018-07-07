Двадцать четвертый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 7 июля

Сегодня на Чемпионате Мира будут сыграны первые две игры четвертьфинала - третьего полуфиналиста в Самаре определят сборные Англии и Швеции, а за последнюю путевку в следующий раунд плей-офф в Сочи поборются национальные команды Хорватии и России. Превью к этим играм уже есть на нашем сайте:

Швеция - Англия

Россия Хорватия

Пока же есть еще время до их начала предлагаем ознакомиться с главными событиями, которые им предшествовали. Так:

Сборная России обратилась к болельщикам перед матчем с Хорватией

Ракитич: "В матче с Россией постараемся насладиться игрой и сыграть на победу"

Мэр Сочи: "Ливень не затронул стадион, матчу Россия - Хорватия ничто не угрожает"

Тренер Хорватии рассказал о плане на матч с Россией

Российские банки списали долг крупнейшей хорватской компании перед матчем Россия - Хорватия

Сборная России готовится к матчу с Хорватией на "Парк Арене": опубликованы фото

На клубном уровне уже сегодня могут быть закрыты трансферы:

Марио Балотелли из "Ниццы" в "Марсель"

Антонио Адана из "Бетиса" в "Атлетико"

Николы Калинича из "Милана" в "Атлетико"

Хатема Бен Арфа из ПСЖ в "Севилью"

Ашрафа Хакими из "Реала" в дортмундскую "Боруссию"

Альваро Одриосолы из "Реала Сосьедад" в "Реал"

Джанлуиджи Буффона из "Ювентуса" в ПСЖ

Криштиану Роналду из "Реала" в "Ювентус"

Желсона Мартинша из лиссабонского "Спортинга" в "Атлетико"

Алекса Сандро из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед"

Клемана Лангле из "Севильи" в "Барселону"

Симоне Дзадза из "Валенсии" в "Милан"

Также предлагаем попробовать свои силы в турнире прогнозов. | soccernews.ru