Двадцать девятый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 12 июля

На Чемпионате Мира-2018 осталось сыграть всего две игры - матч за третье место и финал. Сборные Бельгии и Англии, а также Франции и Хорватии начинают к ним подготовку. Пока новостей из стана будущих соперников появляется немного. Так:

Саутгейт положительно оценил выступление сборной Англии на Чемпионате Мира

Сборная Англии установила рекорд Чемпионатов Мира

На клубном уровне уже сегодня могут состояться трансферы:

Клемана Лангле из "Севильи" в "Барселону"

Эдера из "Интера" в "Цзянсу Сунин"

Фелипе Андерсона из "Лацио" в "Вест Хэм"

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