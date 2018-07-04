Двадцать первый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 4 июля

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Двадцать первый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 4 июляСреда стала выходным днем на Чемпионате Мира. Сегодня некоторые из четвертьфиналистов турнира продолжат подготовку к своим следующим матчам, а другие ее только начнут. Тем не менее этот день не пройдет бесследно для футбольного мира.

Так, на клубном уровне уже сегодня могут состояться следующие трансферы:

Кевина-Принса Боатенга из "Айнтрахта" в "Сассуоло"

Рияда Махреза из "Лестера" в "Манчестер Сити"

Клемана Лангле из "Севильи" в "Барселону"

Николы Калинича из "Милана" в "Севилью"

Также предлагаем попробовать свои силы в турнире прогнозов. | soccernews.ru

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