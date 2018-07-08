Двадцать пятый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 8 июля

Сегодня, 8 июля, на Чемпионате Мира выходной день. Однако сборные Франции, Бельгии, Англии и Хорватии начнут подготовку к полуфинальным поединкам. Тем не менее этот день не пройдет бесследно для футбольного мира.

Так, на клубном уровне уже сегодня могут состояться следующие трансферы:

Балотелли может подписать контракт с "Марселем"

Калинич может перебраться в "Атлетико"

"Севилья" может подписать Бен-Арфа

Дортмундская "Боруссия" может завершить трансфер защитника "Реала"

"Реал" может приобрести Одриосолу

"Ювентус" может выкупить Роналду у "Реала"

Алекс Сандро может перейти в "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" может объявить о трансфере Лангле.

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