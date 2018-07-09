Двадцать шестой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 9 июля
Сегодня, 9 июля, полуфиналисты Чемпионата Мира-2018 продолжат подготовку к своим ближайшим матчам. Но несмотря на отсутствие игр, этот день не пройдет бесследно для футбольного мира и ЧМ в частности.
Так, уже стало известно имя арбитра, который будет обслуживать матч Франции и Бельгии, а Петер Шмейхель назвал возможных финалистов мундиаля в России.
Так, на клубном уровне уже сегодня могут состояться следующие трансферы:
Андрея Ярмоленко из дортмундской "Боруссии" в "Вест Хэм"
Джека Уилшера из "Арсенала" в "Вест Хэм"
Алекс Сандро может перейти в "Манчестер Юнайтед"
"Барселона" может объявить о трансфере Лангле.
Также предлагаем попробовать свои силы в турнире прогнозов. | soccernews.ru
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