Двадцать шестой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 9 июля

Сегодня, 9 июля, полуфиналисты Чемпионата Мира-2018 продолжат подготовку к своим ближайшим матчам. Но несмотря на отсутствие игр, этот день не пройдет бесследно для футбольного мира и ЧМ в частности.

Так, уже стало известно имя арбитра, который будет обслуживать матч Франции и Бельгии, а Петер Шмейхель назвал возможных финалистов мундиаля в России.

Так, на клубном уровне уже сегодня могут состояться следующие трансферы:

Андрея Ярмоленко из дортмундской "Боруссии" в "Вест Хэм"

Джека Уилшера из "Арсенала" в "Вест Хэм"

Алекс Сандро может перейти в "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" может объявить о трансфере Лангле.

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