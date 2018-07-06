Двадцать третий день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 6 июля

Сегодня на Чемпионате Мира будут сыграны первые две игры четвертьфинала - первого полуфиналиста в Нижнем Новгороде определят сборные Уругвая и Франции, а за вторую путевку в следующий раунд плей-офф в Казани поборются национальные команды Бразилии и Бельгии. Превью к этим играм уже есть на нашем сайте:

Уругвай - Франция

Бразилия - Бельгия

Пока же есть еще время до их начала предлагаем ознакомиться с главными событиями, которые им предшествовали. Так:

Главный тренер "трехцветных" Дидье Дешам раскрыл секрет успеха в игре с Уругваем

СМИ успели уже узнать стартовый состав бразильцев на игру с Бельгией

Тренер сборной Уругвая уже назвал ЧМ в России лучшим в истории

Тренер сборной Бельгии рассказал о планах на матч с Бразилией

Тите рассказал о шансах Марсело сыграть с Бельгией

Стало известно, кто будет капитаном сборной Бразилии в матче с Бельгией

Тите поделился ожиданиями от матча с Бельгией

Де Брюйне рассказал об оружии, которое есть у сборной Бельгии

На клубном уровне уже сегодня могут быть закрыты трансферы:

Марио Балотелли из "Ниццы" в "Марсель"

Антонио Адана из "Бетиса" в "Атлетико"

Николы Калинича из "Милана" в "Атлетико"

Хатема Бен Арфа из ПСЖ в "Севилью"

Ашрафа Хакими из "Реала" в дортмундскую "Боруссию"

Альваро Одриосолы из "Реала Сосьедад" в "Реал"

Джанлуиджи Буффона из "Ювентуса" в ПСЖ

Криштиану Роналду из "Реала" в "Ювентус"

Желсона Мартинша из лиссабонского "Спортинга" в "Атлетико"

Алекса Сандро из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед"

Клемана Лангле из "Севильи" в "Барселону"

Симоне Дзадза из "Валенсии" в "Милан"

Также предлагаем попробовать свои силы в турнире прогнозов. | soccernews.ru