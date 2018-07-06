Двадцать третий день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 6 июля
Сегодня на Чемпионате Мира будут сыграны первые две игры четвертьфинала - первого полуфиналиста в Нижнем Новгороде определят сборные Уругвая и Франции, а за вторую путевку в следующий раунд плей-офф в Казани поборются национальные команды Бразилии и Бельгии. Превью к этим играм уже есть на нашем сайте:
Пока же есть еще время до их начала предлагаем ознакомиться с главными событиями, которые им предшествовали. Так:
Главный тренер "трехцветных" Дидье Дешам раскрыл секрет успеха в игре с Уругваем
СМИ успели уже узнать стартовый состав бразильцев на игру с Бельгией
Тренер сборной Уругвая уже назвал ЧМ в России лучшим в истории
Тренер сборной Бельгии рассказал о планах на матч с Бразилией
Тите рассказал о шансах Марсело сыграть с Бельгией
Стало известно, кто будет капитаном сборной Бразилии в матче с Бельгией
Тите поделился ожиданиями от матча с Бельгией
Де Брюйне рассказал об оружии, которое есть у сборной Бельгии
На клубном уровне уже сегодня могут быть закрыты трансферы:
Марио Балотелли из "Ниццы" в "Марсель"
Антонио Адана из "Бетиса" в "Атлетико"
Николы Калинича из "Милана" в "Атлетико"
Хатема Бен Арфа из ПСЖ в "Севилью"
Ашрафа Хакими из "Реала" в дортмундскую "Боруссию"
Альваро Одриосолы из "Реала Сосьедад" в "Реал"
Джанлуиджи Буффона из "Ювентуса" в ПСЖ
Криштиану Роналду из "Реала" в "Ювентус"
Желсона Мартинша из лиссабонского "Спортинга" в "Атлетико"
Алекса Сандро из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед"
Клемана Лангле из "Севильи" в "Барселону"
Симоне Дзадза из "Валенсии" в "Милан"
Также предлагаем попробовать свои силы в турнире прогнозов. | soccernews.ru
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