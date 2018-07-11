Двадцать восьмой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 11 июля

Сегодня, 11-го июля, на Чемпионате Мира-2018 будет сыгран второй полуфинальный матч, в котором встретятся сборные Хорватии и Англии. Все самые интересные новости, касающиеся этого поединка, уже доступны на нашем сайте:

Анонс матча Хорватия - Англия

Сборная Англии на тренировке потроллила французов

Сборная Англии уже отправилась в Москву на полуфинальный матч с хорватами

На клубном уровне уже сегодня могут состояться трансферы:

Жана-Мишеля Сери из "Ниццы" в "Фулхэм"

Даниэле Ругани из "Ювентуса" в "Челси"

Алассана Плеа из "Ниццы" в менхенгладбахскую "Боруссию"

Рафиньи Алькантары из "Барселоны" в "Тоттенхэм"

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