Двадцать восьмой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 11 июля
Сегодня, 11-го июля, на Чемпионате Мира-2018 будет сыгран второй полуфинальный матч, в котором встретятся сборные Хорватии и Англии. Все самые интересные новости, касающиеся этого поединка, уже доступны на нашем сайте:
Сборная Англии на тренировке потроллила французов
Сборная Англии уже отправилась в Москву на полуфинальный матч с хорватами
На клубном уровне уже сегодня могут состояться трансферы:
Жана-Мишеля Сери из "Ниццы" в "Фулхэм"
Даниэле Ругани из "Ювентуса" в "Челси"
Алассана Плеа из "Ниццы" в менхенгладбахскую "Боруссию"
Рафиньи Алькантары из "Барселоны" в "Тоттенхэм"
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