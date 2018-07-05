Двадцать второй день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 5 июля

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Двадцать второй день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 5 июляЧетверг будет свободным от игр днем на Чемпионате Мира. Сегодня команды продолжат подготовку к своим четвертьфинальным играм на турнире. Тем не менее этот день не пройдет бесследно для футбольного мира.

Так, на клубном уровне уже сегодня могут состояться следующие трансферы:

Альваро Одриосолы из "Реала Сосьедад" в "Реал"

Гонсало Игуаина из "Ювентуса" в "Челси"

Фабиана Руиса из "Бетиса" в "Наполи"

Артура из "Гремио" в "Барселону"

Также предлагаем попробовать свои силы в турнире прогнозов. | soccernews.ru

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