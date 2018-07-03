Двадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 3 июля
Во вторник, 3-го июля, состоятся заключительные две игры стадии 1/8 финала Чемпионата Мира. Так, первыми на "Санкт-Петербург Арене" сыграют сборные Швеции и Швейцарии, а завершат программу первого раунда плей-офф на "Открытие Арене" национальные команды Колумбии и Англии. Превью к этим матчам уже есть на нашем сайте:
На клубном уровне уже сегодня могут состояться следующие трансферы:
Жоржиньо из "Наполи" в "Манчестер Сити"
Николы Калинича из "Милана" в "Севилью"
Александра Ташаева из "Динамо" в "Спартак"
Ли Гранта из "Сток Сити" в "Манчестер Юнайтед"
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