Две игры - два трофея: "Барселона" громит "Боку Хуниорс" в матче за Кубок Гампера
"Камп Ноу" в очередной раз принимал матч за Кубок Гампера, в котором каталонцы встречались с аргентинской "Бокой Хуниорс". Игра подразумевала лишь подготовку к европейскому сезону, а трофей был неким бонусом, который должен получить победитель. Фанаты ждали от матча праздника и, в принципе, его получили в виде сверх атакующей и, где-то даже бесшабашной, игры со стороны хотя бы одной из команд.
Начало встречи прошло при ощутимом преимуществе каталонцев, но острых моментов моментов у ворот аргентинцев всё-таки не возникало. Однако уже на 18 минуте бразилец Малком, пробив из под защитника "Боки", отправил мяч под вратарём Эстебаном Андрада. Не сказать, что гол "Барсы" как-то вытекал из логики игры, но он всё-таки случился и аргентинцам пришлось практически с самых первых минут матча отыгрываться.
"Бока" попыталась как-то проявить свои атакующие навыки, но всё ограничивалось лишь малоопасными навесами со стандартов, с которыми легко справлялись рослые каталонские защитники. А в концовке тайма случилось то, чего и ждали многие фанаты: Лео Месси забил очень эффектный гол, перебросив снаряд через аргентинского кипера - 2:0 в пользу испанцев уже к 39 минуте игры. Но аргентинцы могли вернуть в матч интригу: Себастьян Вилья, совершив отличный перехват, вывалился один на один с Тер Штегеном, но попал в штангу. После этого "жирного" момента "генуэзцев" команды проследовали на перерыв.
Вторая половина встречи стартовала с неплохого удара в исполнении всё того же Малкома, который переместился на правый край атаки каталонцев, но Андрада сыграл надёжно. И после двадцати минут спокойствия "Барса" снова провела шикарную комбинацию: вышедшие на поле Рафинья и Суарес продемонстрировали прекрасное взаимодействие, сыграв в стенку, и бразилец повторил трюк Месси, перебросив вратаря "Боки". Всё начало перерастать в сплошное мучение аргентинцев: совершенно новый состав каталонцев продолжал атаковать и время от времени у Луиса Суареса возникали голевые моменты, но у уругвайца никак не получалось огорчить Эстебана Андрада.
Также неплохой шанс отличиться имел Томас Вермален, ткнувший мяч головой после углового, но аргентинский кипер снова оказался на высоте и переправил снаряд на очередной стандарт. В целом, "Барса" провела достаточно неплохой матч, а "Бока" так ничего и не смогла противопоставить подопечным Эрнесто Вальверде. Каталонцы выигрыают очередной трофей и входят в сезон в очень хорошем настроении.
"Барселона" - "Бока Хуниорс" - 3:0
Голы: Малком, 18 - 1:0. Месси, 39 - 2:0. Рафинья, 67 - 3:0.
"Бока Хуниорс": Андрада, Гольц, Искердос, Оласа (Мас, 77), Буффарини, Кардона(Перес, 46) Барриос (Альмендра, 65), Нандес (Тевес, 64), Рейносо (Павон, 46), Абила (Сарате, 46), С. Вилья.
Не пропустите! "Барселона" - "Бока Хуниорс" 3:0 (обзор)
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