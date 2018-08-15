Две игры - два трофея: "Барселона" громит "Боку Хуниорс" в матче за Кубок Гампера

"Камп Ноу" в очередной раз принимал матч за Кубок Гампера, в котором каталонцы встречались с аргентинской "Бокой Хуниорс". Игра подразумевала лишь подготовку к европейскому сезону, а трофей был неким бонусом, который должен получить победитель. Фанаты ждали от матча праздника и, в принципе, его получили в виде сверх атакующей и, где-то даже бесшабашной, игры со стороны хотя бы одной из команд.

Начало встречи прошло при ощутимом преимуществе каталонцев, но острых моментов моментов у ворот аргентинцев всё-таки не возникало. Однако уже на 18 минуте бразилец Малком, пробив из под защитника "Боки", отправил мяч под вратарём Эстебаном Андрада. Не сказать, что гол "Барсы" как-то вытекал из логики игры, но он всё-таки случился и аргентинцам пришлось практически с самых первых минут матча отыгрываться.

"Бока" попыталась как-то проявить свои атакующие навыки, но всё ограничивалось лишь малоопасными навесами со стандартов, с которыми легко справлялись рослые каталонские защитники. А в концовке тайма случилось то, чего и ждали многие фанаты: Лео Месси забил очень эффектный гол, перебросив снаряд через аргентинского кипера - 2:0 в пользу испанцев уже к 39 минуте игры. Но аргентинцы могли вернуть в матч интригу: Себастьян Вилья, совершив отличный перехват, вывалился один на один с Тер Штегеном, но попал в штангу. После этого "жирного" момента "генуэзцев" команды проследовали на перерыв.

Вторая половина встречи стартовала с неплохого удара в исполнении всё того же Малкома, который переместился на правый край атаки каталонцев, но Андрада сыграл надёжно. И после двадцати минут спокойствия "Барса" снова провела шикарную комбинацию: вышедшие на поле Рафинья и Суарес продемонстрировали прекрасное взаимодействие, сыграв в стенку, и бразилец повторил трюк Месси, перебросив вратаря "Боки". Всё начало перерастать в сплошное мучение аргентинцев: совершенно новый состав каталонцев продолжал атаковать и время от времени у Луиса Суареса возникали голевые моменты, но у уругвайца никак не получалось огорчить Эстебана Андрада.

Также неплохой шанс отличиться имел Томас Вермален, ткнувший мяч головой после углового, но аргентинский кипер снова оказался на высоте и переправил снаряд на очередной стандарт. В целом, "Барса" провела достаточно неплохой матч, а "Бока" так ничего и не смогла противопоставить подопечным Эрнесто Вальверде. Каталонцы выигрыают очередной трофей и входят в сезон в очень хорошем настроении.

"Барселона" - "Бока Хуниорс" - 3:0



Голы: Малком, 18 - 1:0. Месси, 39 - 2:0. Рафинья, 67 - 3:0.

"Барселона": Тер Штеген (Силлессен, 46), Роберто (Семеду), Умтити (Лангле, 46), Пике (Вермален), Миранда (Бускетс, 64), Ракитич (Пуч, 46), Видаль (Рафинья), Коутиньо (Артур, 46), Мунир (Суарес, 65), Месси (Алькасер, 46), Малком (Дембеле, 64).



"Бока Хуниорс": Андрада, Гольц, Искердос, Оласа (Мас, 77), Буффарини, Кардона(Перес, 46) Барриос (Альмендра, 65), Нандес (Тевес, 64), Рейносо (Павон, 46), Абила (Сарате, 46), С. Вилья.

Илья Панаев | http://soccernews.ru