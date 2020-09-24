Две из шести российских команд выбыли из еврокубков
"Ростов" проиграл "Маккаби" (1:2) в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы.
Ростовский клуб завершил выступление в турнире.
Ранее из Лиги Европы также вылетел московский "Динамо", проигравший тбилисскому "Локомотиву" (1:2) во втором туре.
"Зенит" и "Локомотив" начнут выступления в Лиге чемпионов на стадии группового этапа. "Краснодару" предстоит сыграть второй матч с ПАОКом в квалификации ЛЧ. ЦСКА будет играть в групповом этапе Лиги Европы.
А еще: "Вест Хэм" следит за защитником "Ростова"| http://soccernews.ru
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