Две легенды пополнили Зал славы футбола Германии

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Две легенды пополнили Зал славы футбола Германии

Оливер Кан и Юрген Клинсманн вошли в Зал славы футбола Германии.

Экс-вратарь "Баварии" и сборной Германии за свою карьеру становился чемпионом Германии (8 раз), обладателем Кубка Германии (6 раз) и Кубка немецкой лиги (5 раз), победителем Лиги Чемпионов, Кубка УЕФА, а также Межконтинентального кубка и чемпионом Европы.

Бывший тренер "Баварии", сборных Германии и США является чемпионом Германии, двухкратным обладателем Кубка УЕФА, обладателем Суперкубка Италии, а также чемпионом мира и Европы.

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