Две легенды пополнили Зал славы футбола Германии
Оливер Кан и Юрген Клинсманн вошли в Зал славы футбола Германии.
Экс-вратарь "Баварии" и сборной Германии за свою карьеру становился чемпионом Германии (8 раз), обладателем Кубка Германии (6 раз) и Кубка немецкой лиги (5 раз), победителем Лиги Чемпионов, Кубка УЕФА, а также Межконтинентального кубка и чемпионом Европы.
Бывший тренер "Баварии", сборных Германии и США является чемпионом Германии, двухкратным обладателем Кубка УЕФА, обладателем Суперкубка Италии, а также чемпионом мира и Европы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|7
|16
|2
|Вольфсбург
|7
|15
|3
|Бавария Мюнхен
|7
|14
|4
|Фрайбург
|7
|14
|5
|РБ Лейпциг
|7
|14
|6
|Шальке
|7
|14
|7
|Байер Леверкузен
|7
|14
|8
|Боруссия Дортмунд
|7
|12
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|7
|11
|10
|Герта
|7
|10
|11
|Вердер Бремен
|7
|8
|12
|Хоффенхайм
|7
|8
|13
|Майнц 05
|7
|6
|14
|Аугсбург
|7
|5
|15
|Фортуна Дюссельдорф
|7
|4
|16
|Унион Берлин
|7
|4
|17
|Кельн
|7
|4
|18
|Падерборн
|7
|1