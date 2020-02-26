Две недели назад Неймар отказался тренироваться с ПСЖ

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Две недели назад Неймар отказался тренироваться с ПСЖ

13 февраля бразильский нападающий ПСЖ Неймар отказался тренироваться с командой, сообщает L’Équipe.

По сведениям издания, футболист заявил главному тренеру, что ему нужно отдохнуть. Это произошло на следующий день после матча 1/4 финала Кубка Франции против "Дижона" (6:1), в котором он не сыграл.

Возможно, таким образом форвард мстил тренеру, который после матча с "Дижоном" сказал, что не уверен в готовности игрока принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с дортмундской "Боруссией" (1:2).

В нынешнем сезоне 28-летний Неймар провел за ПСЖ 20 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Goal: Неймар готов продлить контракт с ПСЖ. | http://soccernews.ru
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