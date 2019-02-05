Две российские команды попали в топ-100 самых богатых клубов мира по версии Soccerex
Компания Soccerex Football Finance разместила перечень 100 самых богатых клубов мира.
Чтобы попасть в этот список необходимо было учитывать стоимость активов, материальные активы, денежные средства на счетах, инвестиции владельца и чистые долги.
На первом месте расположился "Манчестер Сити", которому эксперты поставили оценку - 4,21. Второе место занял ПСЖ (3,84), а на третьей позиции оказалась "Бавария" (2,67).
Из российских клубов в топ попали "Зенит" и "Спартак", которые заняли соответственно 29-е и 42-е места.
А вот, как выглядит топ-10:
1. "Манчестер Сити" (Англия) - 4,21.
2. ПСЖ (Франция) - 3,84.
3. "Бавария" (Германия) - 2,67.
4. "Тоттенхэм Хотспур" (Англия) - 2,66.
5. "Арсенал" (Англия) - 2,43.
6. "Реал" (Испания) - 2,38.
7. "Барселона" (Испания) - 2,05.
8. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 1,99.
9. "Ювентус" (Италия) - 1,96.
10."Челси" (Англия) - 1,89…
29. "Зенит" (Россия) - 0,77…
42. "Спартак" (Россия) - 0,59.
В турнирной таблице чемпионата России "Зенит" занимает 1 строчку, набрав 34 очка, "Спартак" расположился на 4 месте, имея в активе 28 баллов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|62
|2
|Манчестер Сити
|25
|59
|3
|Тоттенхэм
|25
|57
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Манчестер Юнайтед
|25
|48
|6
|Арсенал Лондон
|25
|47
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|25
|34
|9
|Эвертон
|25
|33
|10
|Борнмут
|25
|33
|11
|Лестер Сити
|25
|32
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|32
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|27
|14
|Кристал Пэлас
|25
|26
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|16
|Саутгемптон
|25
|24
|17
|Бернли
|25
|24
|18
|Кардифф Сити
|25
|22
|19
|Фулхэм
|25
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|25
|11