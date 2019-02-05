Две российские команды попали в топ-100 самых богатых клубов мира по версии Soccerex

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Две российские команды попали в топ-100 самых богатых клубов мира по версии Soccerex

Компания Soccerex Football Finance разместила перечень 100 самых богатых клубов мира.

Чтобы попасть в этот список необходимо было учитывать стоимость активов, материальные активы, денежные средства на счетах, инвестиции владельца и чистые долги.

На первом месте расположился "Манчестер Сити", которому эксперты поставили оценку - 4,21. Второе место занял ПСЖ (3,84), а на третьей позиции оказалась "Бавария" (2,67).

Из российских клубов  в топ попали "Зенит" и "Спартак", которые заняли соответственно 29-е и 42-е места.

А вот, как выглядит топ-10: 

1. "Манчестер Сити" (Англия) - 4,21. 
2. ПСЖ (Франция) - 3,84. 
3. "Бавария" (Германия) - 2,67. 
4. "Тоттенхэм Хотспур" (Англия) - 2,66. 
5. "Арсенал" (Англия) - 2,43. 
6. "Реал" (Испания) - 2,38. 
7. "Барселона" (Испания) - 2,05. 
8. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 1,99. 
9. "Ювентус" (Италия) - 1,96. 
10."Челси" (Англия) - 1,89… 
29. "Зенит" (Россия) - 0,77… 
42. "Спартак" (Россия) - 0,59.

В турнирной таблице чемпионата России "Зенит" занимает 1 строчку, набрав 34 очка, "Спартак" расположился на 4 месте, имея в активе 28 баллов.

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Комментарии

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zzivanblinov

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 25 62
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 25 59
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 57
4 Челси Челси 25 50
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 48
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 47
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 38
8 Уотфорд Уотфорд 25 34
9 Эвертон Эвертон 25 33
10 Борнмут Борнмут 25 33
11 Лестер Сити Лестер Сити 25 32
12 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 32
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 25 27
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 25 26
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 24
16 Саутгемптон Саутгемптон 25 24
17 Бернли Бернли 25 24
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 25 22
19 Фулхэм Фулхэм 25 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 25 11
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