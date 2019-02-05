Две российские команды попали в топ-100 самых богатых клубов мира по версии Soccerex

Компания Soccerex Football Finance разместила перечень 100 самых богатых клубов мира.

Чтобы попасть в этот список необходимо было учитывать стоимость активов, материальные активы, денежные средства на счетах, инвестиции владельца и чистые долги.

На первом месте расположился "Манчестер Сити", которому эксперты поставили оценку - 4,21. Второе место занял ПСЖ (3,84), а на третьей позиции оказалась "Бавария" (2,67).

Из российских клубов в топ попали "Зенит" и "Спартак", которые заняли соответственно 29-е и 42-е места.

А вот, как выглядит топ-10:

1. "Манчестер Сити" (Англия) - 4,21.

2. ПСЖ (Франция) - 3,84.

3. "Бавария" (Германия) - 2,67.

4. "Тоттенхэм Хотспур" (Англия) - 2,66.

5. "Арсенал" (Англия) - 2,43.

6. "Реал" (Испания) - 2,38.

7. "Барселона" (Испания) - 2,05.

8. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 1,99.

9. "Ювентус" (Италия) - 1,96.

10."Челси" (Англия) - 1,89…

29. "Зенит" (Россия) - 0,77…

42. "Спартак" (Россия) - 0,59.

В турнирной таблице чемпионата России "Зенит" занимает 1 строчку, набрав 34 очка, "Спартак" расположился на 4 месте, имея в активе 28 баллов.

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