Две шестерки Форсберга: Швеция переиграла Швейцарию в 1/8 финала

В паре 1/8 финала Швеция – Швейцария явного фаворита не было. Скандинавы хоть и выиграли свою группу, но показали отменную игру лишь в последнем матче группового этапа против команды Мексики, которая и помогла "Росомахе" квалифицироваться в плей-офф. Альпийцы сыграли на своем уровне, но ничья с аутсайдером группы в последнем туре немного подмочила репутацию команды. В целом же ожидалась равная игра с равными шансами, и матч лишь подтвердил предположения.

Команды активно вели себя со старта, швейцарцы имели даже небольшой перевес во владении мячом, но первые голевые моменты были за шведами. В районе 10 минутой сначала Берг убежал по флангу, фактически выйдя один на один, но ударил в "молоко". А в следующей атаке Берг и Экдаль поочередно выстреливали из убойных позиций, но результата удары не имели.

В дальнейшем обе команды заметно сбавили обороты, и игра проходила практически без ворот. В число опасных можно было записать лишь выпад шведов с участием все того же Берга, которому дали пробить с линии штрафной, но Зоммер все прекрасно видел в этом эпизоде.

Жарко же у ворот стало к концу тайма. Сначала швейцарцы провели первую и единственную за тайм острую комбинацию. Джемаили классно обыгрался с партнером, вошел в штрафную, но пробил не лучшим образом – мяч полетел над перекладиной.

"Росомаха" ответила сразу двумя атаками. В первом случае Форсберг исполнял штрафной с хорошей позиции, мяч задел стенку и, казалось, залетит в угол, но швейцарцам повезло. А через пару минут Лустиг подачей с правого фланга нашел в штрафной Экдаля, тот здорово поймал мяч на ногу в 8 метрах от ворот, вот только после удара мяч взмыл в воздух и момент был упущен.

Во втором тайме сборная Швейцарии прибавила. Во всяком случае, команда Владимира Петковича стала отвечать своими атаками на атаки соперника. Был отрезок в матче, когда альпийцы едва забили после прострела, а затем подали четыре угловых кряду, но ни один из них не стал результативным.

В составе шведов вдохновение нашло на Форсберга, который старался бить из любой позиции. Пытался Эмиль поразить ворота и со штрафного в стиле Тони Крооса, но угодил в стенку. И все же на 66-й минуте ему улыбнулась удача. Форсберг открылся перед штрафной, ушел от защитника и пробил. Мяч летел для Зоммера достаточно удобно, но в развитие событий вмешался Аканджи, который неосмотрительно подставил ногу, и именно это движение позволило мячу залететь в верхний угол швейцарских ворот – 1:0. Гол записали на шведа.

Швейцарцам ничего не оставалось, как идти вперед еще большими силами. В одной из атак Шакири опасно пробивает по воротам, мяч задевает Гранквиста и почти влетает в ворота, но партнера подстраховывает Линделеф. В последние минуты встречи альпийцы атаковали практически беспрерывно и могли спастись на первой компенсированной минуте. Родригес подал мяч в штрафную с левого фланга, Сеферович выпрыгнул выше защитников и головой пробил в дальний угол с угла вратарской – Ольсен с большим трудом, но все же среагировал на мяч и намертво забрал снаряд в руки.

А на последней своей атаке швейцарцы обожглись, получив оборотку. Шведы выбежали к воротам соперника, Мартин Ольссон оказался один на один, вбегая в штрафную и Лангу ничего не оставалось, как подтолкнуть скандинава. Арбитр сначала показал на "точку" и удалил защитника альпийцев. Но после видеоповтора принял справедливое решение, поставив штрафной. Стандарт шведы не использовали, но тут же услышали финальный свисток, поэтому никакого огорчения для них не случилось.

Швеция впервые с 1994 года выходит в четвертьфинал чемпионата мира и теперь ждет своего соперника в поединке между сборными Колумбии и Англии.

Швеция – Швейцария – 1:0

Гол: Форсберг, 66.

Швеция: Ольсен, Лустиг (Ольссон, 82), Линделеф, Гранквист, Аугустинсон, Классон, О.Экдаль, Свенссон, Форсберг (Крафт, 82), Тойвонен, Берг (Телин, 90).

Швейцария: Зоммер, Ланг, Джуру, Аканджи, Родригес, Джака, Бехрами, Шакири, Джемаили (Эмболо, 73), Цубер (Сеферович, 73), Дрмич.

Удаление: Ланг, 90+3.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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