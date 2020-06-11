Две школы получили выплаты за трансфер Головина из ЦСКА в "Монако"

Российский футбольный союз отчитался о переводе двум школам солидарных выплат за трансфер полузащитника Александра Головина из ЦСКА в "Монако".

Напомним, что летом 2018 года монегаски купили игрока за 30 миллионов евро.

Выплаты получили МБУДО ДЮСШ г. Осинники и МБОУ ДОД ДЮСШ Ленинск-Кузнецкий. А вот клубу "Металлург-Кузбасс" деньги не достались в виду прекращения деятельности - куда они будут направлены, решит РФС.

В составе "Монако" 24-летний Головин сыграл 65 матчей, забил 7 голов и сделал восемь ассистов.

Не пропустите: Головин в анкете назвал любимыми российскими клубами ЦСКА и "Зенит". | http://soccernews.ru