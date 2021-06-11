Две страны не рекомендовали своим гражданам посещать Россию во время Евро

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал о ситуации с иностранными туристами во время проведения турнира.

"Точное количество вам не назову, но их будут тысячи. Половину стадиона они не заполнят, всё равно большая часть болельщиков - россияне. По трём дополнительным матчам мы пока ничего с уверенностью сказать не можем, потому что продажи ещё идут. Для такого турнира это крайне непривычная ситуация, потому что к этому моменту обычно всё уже продано и география болельщиков известна. Но такова реальность - все были готовы к последствиям резких изменений.

Наиболее значительное число иностранных болельщиков прибудет из Финляндии - в силу географической близости. Но будут и шведы, и поляки, чуть меньше бельгийцев. То есть болельщики будут, но не в ошеломляющем количестве. К сожалению, правительства некоторых стран издали рекомендации для граждан не посещать некоторые государства, в числе которых оказалась и Россия.

Но здесь мы поделать ничего не можем. Мы можем только сожалеть об этом. Обоснованно это решение или нет - судить не нам. Наверное, какое-то количество болельщиков это могло остановить. Что это за страны? Насколько нам известно, Бельгия и Финляндия. Они не рекомендовали посещать Россию своим гражданам", - сказал Сорокин.

Напомним, что в Санкт-Петербурге состоятся семь матчей Евро-2020.

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