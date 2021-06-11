Две страны не рекомендовали своим гражданам посещать Россию во время Евро
Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал о ситуации с иностранными туристами во время проведения турнира.
"Точное количество вам не назову, но их будут тысячи. Половину стадиона они не заполнят, всё равно большая часть болельщиков - россияне. По трём дополнительным матчам мы пока ничего с уверенностью сказать не можем, потому что продажи ещё идут. Для такого турнира это крайне непривычная ситуация, потому что к этому моменту обычно всё уже продано и география болельщиков известна. Но такова реальность - все были готовы к последствиям резких изменений.
Наиболее значительное число иностранных болельщиков прибудет из Финляндии - в силу географической близости. Но будут и шведы, и поляки, чуть меньше бельгийцев. То есть болельщики будут, но не в ошеломляющем количестве. К сожалению, правительства некоторых стран издали рекомендации для граждан не посещать некоторые государства, в числе которых оказалась и Россия.
Но здесь мы поделать ничего не можем. Мы можем только сожалеть об этом. Обоснованно это решение или нет - судить не нам. Наверное, какое-то количество болельщиков это могло остановить. Что это за страны? Насколько нам известно, Бельгия и Финляндия. Они не рекомендовали посещать Россию своим гражданам", - сказал Сорокин.
Напомним, что в Санкт-Петербурге состоятся семь матчей Евро-2020.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1