Две трети болельщиков "Реала" высказались за продажу Роналду

Две трети болельщиков мадридского "Реала" высказались за продажу ведущего бомбардира команды Криштиану Роналду.

Так, в онлайн-опросе, проведенном известным испанским изданием AS, 67% респондентов на вопрос "Хотите ли вы, чтобы Роналду остался" ответили "Нет".

Перейдя в 2009-м году в королевский клуб, португальский форвард забил 422 гола в 418 матчах за клуб, отметившись также 127 результативными передачами. За это время Роналду помог "Реалу" выиграть значимых 15 трофеев.

Напомним, "Реал" ответил на требования Роналду. | soccernews.ru