Две трети болельщиков "Реала" высказались за продажу Роналду

Теги реал мадридкриштиану роналду

Две трети болельщиков "Реала" высказались за продажу РоналдуДве трети болельщиков мадридского "Реала" высказались за продажу ведущего бомбардира команды Криштиану Роналду.

Так, в онлайн-опросе, проведенном известным испанским изданием AS, 67% респондентов на вопрос "Хотите ли вы, чтобы Роналду остался" ответили "Нет".

Перейдя в 2009-м году в королевский клуб, португальский форвард забил 422 гола в 418 матчах за клуб, отметившись также 127 результативными передачами. За это время Роналду помог "Реалу" выиграть значимых 15 трофеев.

Напомним, "Реал" ответил на требования Роналду. | soccernews.ru

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Колян

очень странное решение

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