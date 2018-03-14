Две трети своих голов в нынешнем сезоне Роналду забил одним касанием мяча

Теги криштиану роналдуреал мадрид

Две трети своих голов в нынешнем сезоне Роналду забил одним касанием мячаДве трети своих голов в нынешнем сезоне форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду забил одним касанием мяча.

Так, с начала августа 2017-го года португальский бомбардир на клубном уровне отметился уже 33 результативными ударами в 34 матчах. При этом 22 гола он забил первым же касанием мяча.

Напомним, Перес поставил условие Роналду для продления контракта с ним. | soccernews.ru

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