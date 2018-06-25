Двенадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 25 июня

Сегодня на Чемпионате Мира стартуют игр третьего тура группового этапа. Так, в группе "А" между собой сыграют сборные России и Уругвая и Саудовской Аравии и Египта. Завершат программу игрового дня поединки квартета "В" - Иран - Португалия и Испания - Марокко.

По первому матчу свои комментарии уже успели дать Станислав Черчесов и Жозе Моуринью. Тем временем вчера сборная России не смогла провести полноценную тренировку по необычной причине. Лидер же сборной Египта Мохамед Салах вполне может завершить свои выступления за национальную команду после встречи с Кадыровым.

На клубном уровне в понедельник могут быть официально закрыты трансферы Раджи Наингголана из "Ромы" в "Интер" и Альваро Одриосолы из "Реала Сосьедад" в "Барселону".

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