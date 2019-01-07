Дверь там. 5 игроков, которым в Челси больше не рады

До 31 января включительно болельщики будут вовлечены в игру под названием «трансферное окно», которая прикует внимание любителей футбола и заставит позабыть о других вещах. Лондонский «Челси», по всей видимости, проявит дикую активность на рынке, пытаясь избавиться от не входящих в планы Сарри футболистов. Проанализируем ситуацию и наметим пятерку главных кандидатов на прощание со «Стемфорд Бридж».

5. Сеск Фабрегас (Испания, 31 год).

Потрясающий Сеск, познавший радость от дебюта во взрослом футболе в возрасте шестнадцати лет, может перебраться в стан «Монако». Не очень понятно, зачем Фабрегасу понадобилось переходить в кризисную команду, находящуюся в подвале Лиги 1, однако в «Челси» он совершенно не нужен. Игровой стиль Сарри, по мнению самого итальянца, не способствует накоплению игровых минут Сеска на поле – в нынешнем сезоне экс-хавбек «сине-гранатовых» выходил на поле в рамках Премьер-Лиги только 6 раз (только один в основе). После перехода в стан «синих» Фабрегас заиграл яркими красками, постоянно находясь в роли ведущего плеймейкера клуба. Главным подтверждением тому служит простая статистика – 35, 37, 29 и 32 игры в каждом из сезонов после трансфера в столичный клуб проводил Сеск. Игра с «Саутгемптоном», открывшая календарный год для «Челси», стала для Сеска пятисотой игрой в футболке английских клубов с учетом всех соревнований. Контрактные обязательства Фабрегаса теряют юридическую силу летом текущего года, поэтому перед «Челси» стоит задача расстаться с игроком, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и получить шанс заработать на трансфере испанского игрока.

4. Гэри Кэхилл (Англия, 33 года).

Один из главных старожилов столичного клуба совершенно точно покинет «Челси», но не Премьер-Лигу – к нему огромный интерес проявляют «дачники», перебившие, по всей видимости, предложение со стороны «Милана». Гэри является в текущем сезоне игроком обоймы в Лиге Европы, в то время как в высшем английском дивизионе к его услугам Сарри старается вообще не прибегать – всего однажды защитник поднимался с лавки в АПЛ. Кэхилл, приезжавший в Россию минувшим летом ради участия в чемпионате мира, получит статус свободного агента – об этом неоднократно заявляли британские издания. Дело в том, что его контракт истекает летом, поэтому руководство «синих» пошло навстречу игроку и приняло решение предоставить ему свободу раньше на несколько месяцев. Переход Кэхилла в «Милан» воспринимался скорее как газетная утка, в то время как «Фулхэму» англичанин может помочь – команда Раньери находится в зоне вылета, пропуская больше всех в чемпионате (47 раз за 21 матч).

3. Даниэль Дринкуотер (Англия, 31 год).

Чемпион Англии в составе «Лестера», взращенный в системе «Манчестер Юнайтед», глобально унижен итальянским наставником «синих» в этом сезоне. Даниэль, чья фамилия дословно переводится на русский как «пить воду», всего один раз оказался на скамейке запасных. Все, больше в протоколе Премьер-Лиги бывший лидер «Лестера» не отличался. Вообще, его переход летом позапрошлого года воспринимался как желание «синих» укрепить центр поля за счет возвращения в большой футбол связки Канте-Дринкуотер, однако на деле все оказалось совершенно иначе. Хавбека, естественно, сложившаяся ситуация категорически не устраивает, и он рассматривает варианты продолжения карьеры в другом клубе Премьер-Лиги. Почему бы ему не вернуться в «Лестер»?

2. Давиде Дзаппакоста (Италия, 26 лет).

Еще одно приобретение времен лета 2017-го года, которое себя полностью не оправдало. Итальянец, оставивший «Торино», при Сарри похож на книгу, которая лежит под грудой других читаемых, однако к ней никто не притрагивается, и она собирает на себе пыль. В нынешнем сезоне Дзаппакоста только дважды появлялся на поле в рамках Премьер-Лиги, проиграв конкуренцию испанцу Аспиликуэте. Сарри мог бы попробовать использовать своего соотечественника слева в обороне, но туда его не пустит другой испанец – Маркос Алонсо, игравший в «Болтоне» и «Сандерленде», действует выше всяких похвал и безальтернативно. Дзаппакосту тянет к родине, и «Торино» вместе с «Лацио» готовы помочь игроку с этим. Пока что дальше слухов и газетных сообщений о заинтересованности и тех, и других в трансфере Давиде не было, однако до конца января есть еще порядка двадцати пяти дней. Дзаппакоста входит в обойму игроков «скуадры адзурры», под знамена которой его никто в здравом уме не станет вызывать без постоянных выходов на поле.

1. Виктор Мозес (Нигерия, 28 лет).

Нигерийский вингер, столкнувшийся в 11-летнем возрасте со смертью обоих родителей, рискует составить компанию Дзаппакосте, Кэхиллу, Дринкуотеру и Фабрегасу в этом месяце. «Челси» трижды направлял участника двух чемпионатов мира в арендные командировки – сначала был период в «Ливерпуле», затем сезон в «Стоке» и кампания в футболке «хаммерс». По всей видимости, вторую половину этого сезона Виктору суждено также провести далеко за пределами «Стемфорд Бридж». Кому было бы выгодно заручиться услугами футболиста сборной Нигерии? «Кристал Пэлас» остро нуждается в быстром вингере, в то время как «Фулхэм» также испытывает проблемы с игрой на флангах. Нынешний сезон Мозес явно не сможет занести в актив – две игры в Премьер-Лиге без результативных действий и всего двадцать шесть минут на поле далеко не тот показатель, на который рассчитывал нигериец перед стартом сезона.



Георгий Артмеладзе