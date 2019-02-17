Движемся в правильном направлении: Ахметов ярко высказался о результатах ЦСКА

Теги цска москваильзат ахметоварсенал тула

Движемся в правильном направлении: Ахметов ярко высказался о результатах ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал, что думает о победном матче с английским "Ньюкаслом" (1:1). Об этом сообщает Bobsoccer.

"Полагаю, мы смотрелись неплохо. Впрочем, есть еще над которыми работать. У нас сегодня был очень приличный и подготовленный соперник. У нас были неплохие отрезки, получалось проводить те комбинации, которые мы тренируем. Считаю, что мы движемся в правильном направлении и, надеюсь, ко 2 марта подойдем в полной боевой готовности", - отметил Ахметов.

Футболист в текущем сезоне участвовал в 14 матчах за ЦСКА, отметившись 2 результативными передачами.

ЦСКА в турнирной таблице РПЛ занимает 3 место, имея в активе 30 очков. Ближайший матч московской команды состоится 3 марта против тульского "Арсенала". 

А еще: Девушка дня: Анастасия - дочь экс-вратаря Сергея Перхуна, исполнившая гимн на "Арене ЦСКА"| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить гигантскую сумму за игрока "Наполи"

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить гигантскую сумму за игрока "Наполи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов