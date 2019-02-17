Движемся в правильном направлении: Ахметов ярко высказался о результатах ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал, что думает о победном матче с английским "Ньюкаслом" (1:1). Об этом сообщает Bobsoccer.
"Полагаю, мы смотрелись неплохо. Впрочем, есть еще над которыми работать. У нас сегодня был очень приличный и подготовленный соперник. У нас были неплохие отрезки, получалось проводить те комбинации, которые мы тренируем. Считаю, что мы движемся в правильном направлении и, надеюсь, ко 2 марта подойдем в полной боевой готовности", - отметил Ахметов.
Футболист в текущем сезоне участвовал в 14 матчах за ЦСКА, отметившись 2 результативными передачами.
ЦСКА в турнирной таблице РПЛ занимает 3 место, имея в активе 30 очков. Ближайший матч московской команды состоится 3 марта против тульского "Арсенала".
А еще: Девушка дня: Анастасия - дочь экс-вратаря Сергея Перхуна, исполнившая гимн на "Арене ЦСКА"| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Милан" намерен купить одного из самых перспективных игроков мира
-
"Манчестер Юнайтед" готов заплатить гигантскую сумму за игрока "Наполи"
-
"Ювентус" определился со стратегией по трансферу цели "Барселоны"
-
"Манчестер Юнайтед" принял важное решение по Лукаку
-
Алексис Санчес ярко высказался о работе под руководством Моуринью
-
"Реал" - "Жирона": видеотрансляция матча начнется в 14:00 мск
-
Движемся в правильном направлении: Ахметов ярко высказался о результатах ЦСКА
-
2
Дом новичка "Барселоны" обокрали во время матча с "Вальядолидом"
-
"Монако" и "Ниццу" накажут за нарушения трансферных правил
-
Мората ярко высказался о победном матче "Атлетико"
-
"Витесс" прервал безвыигрышную серию
-
Девушка дня: Анастасия - дочь экс-вратаря Сергея Перхуна, исполнившая гимн на "Арене ЦСКА"
-
В "Уфу" перешел топовый бомбардир чемпионата Словении
-
Неймар сравнил Ла Лигу и Лигу 1
-
Воспитанник "Ниццы" продолжит карьеру в ФНЛ
-
Жардим назвал главную цель "Монако"
-
1
Нужно играть лучше: Пике мощно высказался о матче с "Вальядолидом"
-
"Манчестер Юнайтед" активно интересуется защитником "Интера"
-
5
Вальверде прокомментировал победный матч "Барселоны" с "Вальядолидом"
-
Гибрид Канте и Погба: за счет чего полузащитник "Лиона" Танги Ндомбеле привлекает внимание топ-клубов?
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10