Движемся в правильном направлении: Ахметов ярко высказался о результатах ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал, что думает о победном матче с английским "Ньюкаслом" (1:1). Об этом сообщает Bobsoccer.

"Полагаю, мы смотрелись неплохо. Впрочем, есть еще над которыми работать. У нас сегодня был очень приличный и подготовленный соперник. У нас были неплохие отрезки, получалось проводить те комбинации, которые мы тренируем. Считаю, что мы движемся в правильном направлении и, надеюсь, ко 2 марта подойдем в полной боевой готовности", - отметил Ахметов.

Футболист в текущем сезоне участвовал в 14 матчах за ЦСКА, отметившись 2 результативными передачами.

ЦСКА в турнирной таблице РПЛ занимает 3 место, имея в активе 30 очков. Ближайший матч московской команды состоится 3 марта против тульского "Арсенала".

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