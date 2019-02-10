Двое фанатов издевались над гибелью Салы (видео)

Двое болельщиков "Саутгемптона" были задержаны после матча чемпионата Англии с "Кардиффом" за то, что показывали издевательские жесты в адрес погибшего нападающего Эмилиано Салы.

Во время матча фанаты изображали руками летящий самолет. Полиция сумела задержать болельщиков благодаря записям со стадиона.

Напомним, что 28-летний Сала погиб во время перелета из Нанта в Кардифф несколько недель назад.

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