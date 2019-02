Двое фанатов издевались над гибелью Салы (видео)

Двое болельщиков "Саутгемптона" были задержаны после матча чемпионата Англии с "Кардиффом" за то, что показывали издевательские жесты в адрес погибшего нападающего Эмилиано Салы.

Во время матча фанаты изображали руками летящий самолет. Полиция сумела задержать болельщиков благодаря записям со стадиона.

Hope this sad cunt gets what’s coming to him #CCFC pic.twitter.com/bwtlzXMku0