Двое фанатов издевались над гибелью Салы (видео)

Теги кардифф ситисаутгемптонэмилиано сала

Двое фанатов издевались над гибелью Салы (видео)

Двое болельщиков "Саутгемптона" были задержаны после матча чемпионата Англии с "Кардиффом" за то, что показывали издевательские жесты в адрес погибшего нападающего Эмилиано Салы.

Во время матча фанаты изображали руками летящий самолет. Полиция сумела задержать болельщиков благодаря записям со стадиона.

Напомним, что 28-летний Сала погиб во время перелета из Нанта в Кардифф несколько недель назад.

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