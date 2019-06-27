Двое молодых игроков ЦСКА присоединились к команде на сборе в Австрии

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Двое молодых игроков ЦСКА присоединились к команде на сборе в Австрии

Двое игроков молодежного состава ЦСКА прилетели в Австрию на сбор основной команде.

Полузащитник Тигран Аванесян и нападающий Илья Востриков в ближайшие дни будут работать с основой.

Напомним, что на сборе московский клуб сыграет в Кубке Париматч Премьер.

Армейцам предстоят поединки с "Краснодаром" (27 июня), "Спартаком" (30 июня) и "Ростовом" (3 июля).

Напомним, что ранее ЦСКА из-за травмы потерял защитника Георгия Щенникова. Футболист сломал лодыжку и пропустит около трех месяцев.

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