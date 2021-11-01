Двое "россиян" вызваны в сборную Польши на решающие матчи отбора ЧМ-2022

Фото: инстаграм Гжегожа Крыховяка/Автор неизвестен

Тренерский штаб сборной Польши объявила состав команды на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

В список вошли два представителя Российской Премьер-Лиги: защитник "Локомотива" Мацей Рыбус и полузащитник "Краснодара" Гжегож Крыховяк.

Польше предстоят матчи с Андоррой (12 ноября, в гостях) и Венгрией (15 ноября, дома).

После восьми туров Польша с 17 очками занимает второе место в группе I и на три очка отстает от лидирующей Англии.

Не пропустите: Карпин огласил итоговую заявку сборной России на ноябрьские матчи. | http://soccernews.ru