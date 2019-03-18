Дворкович: Путин скептик по части нашего футбола

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Дворкович: Путин скептик по части нашего футбола

Президент Международной шахматной федерации и бывший глава оргкомитета по проведению чемпионата мира - 2018 Аркадий Дворкович рассказал, как президент Владимир Путин относится к футболу. Об этом сообщает "Чемпионат".

"Владимир Владимирович поддержал заявку России на ЧМ-2018 и затем в ежедневном режиме занимался организацией турнира. Без его решений многие вещи просто не состоялись бы. Плюс он постоянно контактирует с ФИФА. К футболу у него хорошее отношение. Другое дело, что Владимир Владимирович скептик по части нашего футбола. Это вполне можно понять. Большинство россиян являются скептиками в этом вопросе", - сказал Дворкович. 

Напомним, 21 марта сборная России встретится с Бельгией, а 24-го сыграет с Казахстаном.

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