Дворкович: "У Дзюбы все шансы побить рекорд Кержакова и стать лучшим бомбардиром сборной России"

Теги артём дзюбароссияалександр кержаков

Дворкович: "У Дзюбы все шансы побить рекорд Кержакова и стать лучшим бомбардиром сборной России"

Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович рассказал, что думает о результатах нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы.

"Что касается Дзюбы, главное, что он сейчас ведет за собой сборную и играет в ней осень большую роль, критичную для настроения. Видно, как у ребят горят глаза и как они бегут вперед до самой последней минуты матча. Думаю, у него есть все шансы побить рекорд Кержакова и стать лучшим бомбардиром сборной", - сказал Дворкович.

Ранее Дзюба заявил, что хочет обогнать Кержакова в списке лучших бомбардиров сборной России.

Напомним, в 36 матчах в сборной России Дзюба забил 20 голов. В списке бомбардиров он располагается после Александра Кержакова (30), Владимира Бесчастных (26) и Романа Павлюченко (21).

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