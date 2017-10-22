Двойник Месси присутствовал на матче "Барселона" - "Малага"

Риза Перестес, иранский двойник Лионеля Месси, присутствовал на игре "Барселоны" против "Малаги".

Напомним, что "Барселона" одержала победу со счетом 2:0, а Месси отметился голевой передачей.

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