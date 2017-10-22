Двойник Месси присутствовал на матче "Барселона" - "Малага"
Риза Перестес, иранский двойник Лионеля Месси, присутствовал на игре "Барселоны" против "Малаги".
Напомним, что "Барселона" одержала победу со счетом 2:0, а Месси отметился голевой передачей.
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|7
|Бетис
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|Севилья
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|Реал Сосьедад
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|Сельта Виго
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|Леванте
|9
|11
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|Хетафе
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|9
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|Эспаньол
|8
|9
|15
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|8
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|Эйбар
|9
|7
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|Жирона
|8
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|Лас Пальмас
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|1