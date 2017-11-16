Двойное фиаско ирландцев, крах Италии и праздник скандинавов: итоги стыковых матчей отбора на Чемпионат Мира-2018

На этой неделе завершился последний этап отборочного цикла в виде стыковых матчей европейской квалификации, где определились еще четыре участника ближайшего Чемпионата Мира-2018. Редакция SoccerNews подводит итоги столь эмоционального, насыщенного и в том числе сенсационного заключительного этапа.

Империя пала или, когда без Златана лучше

На этой неделе главной футбольной новостью, которая шокировала весь футбольный мир стал невыход сборной Италии на Чемпионат Мира впервые за почти 60 лет. В последний раз "Скуадра Адзурра" позволила себе так оступиться в 1958 году. Кстати, тогда Мундиаль проходил в Швеции, национальная сборная, которой на этот раз стала для них тем самым камнем преткновения на пути в Россию.

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Итальянцам, действительно, не повезло изначально оказаться в одной группе с испанцами, но все же, несмотря на то, что подопечные Джам Пьеро Вентуры на протяжении всего отборочного цикла выглядели неважно, в стыковых поединках любая из команд меньше всего желала себе в соперники апеннинцев. Ведь еще до жеребьевки казалось, что не пустить Италию на Мундиаль – что-то из области фантастики.

Но все более-менее ясно стало после первого матча в Швеции, где скандинавы одержали минимальную победу. Вот тогда уже многие засомневались, хотя и отыграть "лазурным" нужно было всего один гол, но проблемы команды, как на поле, так и в раздевалке были видны невооруженным глазом. В ответной встрече в Милане ребята Янне Андерссона отстояли на ноль, причем очень уверенно и тем самым совершили самую громкую сенсацию текущего отбора.

Любопытно, что сразу после того, как шведы забронировали себе путевку в Россию, все тут же вспомнили о Ибрагимовиче. Мол, было бы неплохо, если бы Златан вернулся в сборную ради турнира, тем более, если успеет к лету набрать форму. Но есть мнение, что "сине-желтые" и пробились на форум в том числе и потому, что после ухода яркой звезды и явного лидера, команда стала более сплоченной и боевитой. Безусловно, от возвращения такого персонажа, как Ибра выиграют организаторы Мундиаля и российские болельщики, но пойдет ли на пользу это сборной Швеции – есть большие сомнения.

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Легкая прогулка Хорватии

Сборной Хорватии в стыках повезло больше всего. Хотя вряд ли об этом кто-то осмелился бы заявить сразу после жеребьевки. Балканцам в соперники досталась непростая и даже противная в футбольном плане команда Греции. Греки не раз в своей новейшей истории, будучи явными андердогами в последний момент выползали на большие футбольные форумы.

Хорваты сами виноваты в том, что загнали себя в стыки. В концовке отборочного цикла группового раунда "клетчатые" растранжирили много очков и подарили прямую путевку Исландии. Для Греции же вторая строчка в квартете "Н", как манна небесная – позади осталась куда более интересная и перспективная Босния и Герцеговина.

В отличие от других трех пар, в дуэли хорватов и греков все стало понятно уже после первого тайма на "Максимире". Подопечные Златко Далича не стали долго ходить вокруг да около и сразу взялись за дело. На голы Модрича, Калинича и Перишича "эллины" ответили точным выстрелом Папастатопулоса, а уже в начале второй 45-ти минутки "шашечные" добили оппонента усилиями Крамарича. 4:1 – это приговор для греков против практически любой европейской сборной, а уж тем более против одной из лучших, коими, безусловно, являются хорваты.

В Афинах уже ничего интересного не происходило. Хорватия сыграла спустя рукава, не забив, но и не пропустив. Закономерный и очень радостный итог, пожалуй, для всех, кроме, естественно, греков.

Датский принц

Еще одна шокирующая развязка текущего отборочного цикла была припасена напоследок. Футболисты сборной Дании сильно вдохновилась подвигом своих соседей шведов и решили не отставать. Скандинавы не пустили в Россию команду Ирландии, во втором матче просто ее унизив на глазах перед их же болельщиками.

Дания – Ирландия – единственная пара в стыках, в которой фаворит не был определен. Это было сделать невероятно сложно, потому как команды примерно одного уровня, что по статусу, что по персоналиям, что по игре. В первом матче в Копенгагене "зеленым" удалось добиться главного – не пропустить. При таких раскладах уже перед ответным матчем преимущество принадлежало ирландцам, ведь для любого соперника выезд в Дублин – то еще "счастье".

И вправду, в начале все пошло по сценарию хозяев, которые открыли счет уже на шестой минуте. Но, как выяснилось позже, это только раззадорило датчан. Очень скоро подопечные Оге Харейде отыгрались благодаря автоголу, после чего начался бенефис лидера "Аллой гвардии" Кристиана Эриксена. Полузащитник "Тоттенхэма" забил подряд три мяча, причем сделал это очень красиво, в своем фирменном стиле. А окончательно добил "зеленых" Бендтнер, реализовавший пенальти под занавес встречи. 1:5 – просто немыслимо позорный счет для Ирландии в одном из самых ответственных матчей в их истории.

От такой феерии и выхода на уже пятый для Дании Чемпионат Мира выиграла не только эта маленькая страна, но и персонально Эриксен, ценник на которого и так был высоким, а сейчас просто взлетел до небес. И если, "датский принц" продолжит в том же духе, то нет сомнений в том, что еще до Мундиаля "Тоттенхэм" вынужден будет продать одного из ключевых своих игроков в условные ПСЖ или "Барселону".

Обошлось без сюрпризов

Швейцария просто не имела права не квалифицироваться на Чемпионат Мира. Дело в том, что ребята Владимира Петковича весь отборочный цикл шли на первом месте в своей группе, но в итоге в последнем туре уступили Португалии и отправились в стыки, при этом набрав целых 27 очков. В то время, как Исландии, Англии, Франции, Сербии и Польше хватило меньше зачетных баллов для завоевания прямой путевки в Россию.

Соперником швейцарцев стала сборная Северной Ирландии, потеснившая в отборе чехов и норвежцев. К сожалению, исход путевки решил всего один забитый гол с пенальти, который не стоило бы назначать. Но это как раз тот случай, когда пенять на судью не сильно хочется, ведь Швейцария была и есть на голову выше.

Богдан Архипенко

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