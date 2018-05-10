Двойные стандарты в Испании: за эту отмашку Марсело получил двухматчевую дисквалификацию

Издание sport.es негодует из-за четырехматчевой дисквалификации, которой был наказан защитник каталонской "Барселоны" Серхи Роберто за отмашку от бека мадридского "Реала" Марсело в Эль Класико.

В частности, газета привела видео действий самого бразильца в матче 3-го тура Ла Лиги против "Леванте":

Тогда Марсело был наказан лишь двуматчевой дисквалификацией, которая из-за поданной королевским клубом апелляции была сокращена до одной игры.

Напомним, Иньеста продолжает держать интригу по поводу своего будущего. | soccernews.ru